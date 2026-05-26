Ici tout commence du 26 mai : Lionel et Péniac s’en prennent à Fleur ! (résumé + vidéo épisode 1444 en avance)

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Ici tout commence du 26 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1443 – Lionel devient méconnaissable aux contacts du chef Péniac dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ce soir, il va carrément s’en prendre à Fleur et l’humilier !





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Ici tout commence du 26 mai – résumé de l’épisode 1444

En cuisine, Lionel poursuit son concept d’herbier aromatique pour le Master avec de la viande. Séduits, le chef Péniac puis Teyssier reconnaissent le très bon niveau de son assiette. Mais Olivia s’inquiète de voir Lionel s’éloigner de ses convictions en devenant l’assistant de Péniac…

Côté personnel, Lionel découvre que Fleur lui a menti pour éviter un dîner avec lui. Fragilisé, il se confie au chef Péniac, qui l’encourage à s’imposer. Pendant le module, Lionel devient alors très dur avec Fleur, allant jusqu’à jeter son plat à la poubelle sous les yeux choqués des élèves, pendant que Péniac humilie la jeune femme.



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De son côté, Bérénice tente de se rapprocher de Noé à l’hôtel Jourdain, mais leur moment est interrompu lorsque celui-ci sauve un homme de la noyade. Enfin, après qu’un élève s’en soit encore pris à Bianca en cours, Léonard lui vient en aide avec la complicité d’Ismaël. Touchée par leur attention, Bianca finit par passer du temps avec eux au Comptoir de Jude.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Olivia confronte Péniac, elle a tout compris ! (vidéo épisode du 28 mai)

Ici tout commence du 26 mai 2026 – extrait vidéo

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