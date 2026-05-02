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Grands Reportages du 2 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 2 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Six mois pour changer de vie » (inédit)

Ils en rêvent depuis l’enfance : ouvrir un restaurant en famille, lancer leur propre hôtel, créer une comédie musicale ou encore fonder un refuge pour animaux. Jusqu’ici, ces projets semblaient hors de portée… puis, soudain, tout s’aligne. Une opportunité se présente, et il faut la saisir.

Alors, ils décident de tout bousculer : quitter leur quotidien, prendre des risques et se lancer sans filet. Tout s’accélère, la pression monte, la fatigue s’installe… mais au bout du chemin, une transformation radicale : celle d’une vie enfin en accord avec leurs rêves.



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Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre personnalités audacieuses, prêtes à tout pour concrétiser leur projet, de l’idée initiale jusqu’à sa réalisation.

Et à 14h50 : « Futuroscope : Mission sensation ! » (rediffusion)

Doyen des parcs d’attractions en France, le Futuroscope a vu le jour en 1987. Mais aujourd’hui, il doit rivaliser avec une concurrence toujours plus agressive, prête à investir des dizaines de millions d’euros. Pour rester dans la course, le parc a engagé depuis несколько années une transformation spectaculaire.

Sa force : son ADN futuriste. Mais pour continuer à séduire, le quatrième parc français doit sans cesse se réinventer. Sensations fortes, expériences immersives et effets spéciaux sont désormais au cœur de sa stratégie pour franchir, année après année, le cap des deux millions de visiteurs.

Dernier défi en date : “Mission Bermudes”, un impressionnant grand huit aquatique, fruit d’un investissement de 25 millions d’euros. Pendant près d’un an, nous avons suivi ce chantier hors norme et plongé dans les coulisses d’un parc qui ambitionne plus que jamais de rester unique au monde.