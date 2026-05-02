Tout le monde veut prendre sa place : Vincent impressionne pour sa 200ème, quels gains ce samedi ? (2 mai 2026)

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Nouvelle victoire Vincent ce samedi midi à l’occasion de sa 200ème participation dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et alors qu’il n’a essuyé qu’une seule défaite sur son incroyable parcours, Vincent jouera pour sa 200ème victoire demain !











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Avec les 6 points de son adversaire aujourd’hui, c’est donc 600 euros supplémentaires dans la cagnotte de Vincent aujourd’hui. Ses gains montent ainsi à l’impressionnant total de 248 300 euros.

Notez que Vincent est désormais à 15 victoires de prendre la première place du classement, détenue par Marie-Christine depuis 2018.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 199 victoires, 248.300 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 2 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 2 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv