« Mariés au premier regard » : un an après sa rupture avec Matthieu, Laure a retrouvé l’amour ! (PHOTO)

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Un peu moins d’un an après sa rupture avec Matthieu, Laure, révélée dans « Mariés au premier regard », a surpris ses abonnés en annonçant une grande nouvelle ce vendredi. Sur son compte Instagram, la jeune femme a en effet dévoilé être de nouveau en couple.











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C’est en story que Laure a choisi de partager ce moment, en publiant une photo d’elle aux côtés de son nouveau compagnon. Si elle a pris soin de dissimuler le visage de ce dernier, le cliché en dit long sur leur complicité : on y voit son partenaire la tenir tendrement par la taille, tandis qu’elle semble particulièrement épanouie.

Pour accompagner cette image, Laure a ajouté la chanson “Man I Need”, un choix loin d’être anodin et qui laisse peu de place au doute quant à la nature de leur relation. Un message subtil, mais clair, qui officialise cette nouvelle histoire auprès de sa communauté.

Pour rappel, Laure s’était fait connaître du grand public en participant à « Mariés au premier regard » sur M6, où elle avait rencontré Matthieu. Leur union avait marqué les téléspectateurs, et le couple était resté marié durant quatre ans. Ensemble, ils ont eu deux filles, formant une famille suivie de près par les fans de l’émission.



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Cette nouvelle étape dans la vie de Laure semble donc marquer un nouveau départ, quelques mois seulement après une séparation qui avait attristé de nombreux internautes. Reste désormais à savoir si elle en dira davantage sur l’identité de celui qui partage désormais sa vie.



