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Grands Reportages du 23 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 23 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « C’est la fête au village ! » (inédit)

Fêtes votives, festivals, spectacles… chaque année, des milliers d’animations font vivre les villages français grâce à l’engagement de bénévoles passionnés. Certains donnent quelques jours, d’autres plusieurs mois, mais tous participent à faire battre le cœur de nos régions. Du championnat du monde de la garbure dans le Béarn au festival Art Sonic en Normandie, en passant par un spectacle son et lumière en Bretagne, nous avons suivi ces habitants qui transforment leurs villages en lieux de fête et de partage.

À Briouze, en Normandie, 650 bénévoles font vivre depuis 30 ans le festival Art Sonic, devenu l’un des plus grands rendez-vous musicaux de la région avec plus de 20 000 spectateurs. Mais cette année, la météo menace l’organisation et chacun devra redoubler d’efforts.



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À Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn, une dizaine de retraités défendent la garbure, soupe traditionnelle locale, avec l’ambition d’obtenir une reconnaissance à l’UNESCO pour préserver ce patrimoine culinaire.

Enfin, en Bretagne, au Châtellier, tout un village se mobilise autour d’un spectacle son et lumière retraçant onze siècles d’histoire, avec une centaine de comédiens amateurs.

Familles, amis ou voisins : tous partagent la même envie de faire vivre leurs villages et leurs traditions.

Et à 14h50 : « Les secrets des clubs de vacances » (rediffusion)

Les vacances en club all-inclusive restent la formule préférée des Français : pas de courses, pas de ménage, un budget maîtrisé et un seul mot d’ordre… profiter. Face au succès du concept, certains campings familiaux se transforment eux aussi en véritables clubs de vacances, avec animations et nouvelles attractions. En coulisses, l’été s’annonce intense.

À Rhodes, en Grèce, le Doreta Beach Club accueille une clientèle française à 90 %. Derrière les vacances de rêve des touristes, les équipes d’animation enchaînent les journées à un rythme soutenu pour faire tourner le club.

En Vendée, les propriétaires du camping de la Chausselière ont investi plus de 500 000 euros dans de nouveaux toboggans et des animations pour séduire les vacanciers. Parmi eux, Éric et sa famille, fidèles du camping depuis 10 ans, comptent bien profiter des nouvelles activités et des soirées festives entre amis.