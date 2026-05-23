Les 12 coups de midi du 23 mai 2026 : quels gains pour Charlotte ce samedi ? Qui est sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 23 mai 2026, Charlotte continue – Seconde victoire pour Charlotte ce samedi midi dans votre jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». La Maître de Midi a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur, soit 150 euros supplémentaires dans sa cagnotte.


Les 12 coups de midi du 23 mai 2026 : quels gains pour Charlotte ce samedi ? Qui est sur l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 23 mai, Charlotte reste Maître de Midi

Les gains de Charlotte montent ainsi au total de 15 150 euros en seulement 2 victoires.

Sur l’étoile mystérieuse, un nouveau indice apparait : une caméra. Il rejoint les précédents indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un figuier de barbarie.

Rappelons que derrière cette étoile, ce serait Salma Hayek (voir les détails ici).


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Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques, Lena Situations

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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