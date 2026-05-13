Top Chef du 13 mai 2026 : les quarts de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 13 mai 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre les quarts de finale de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination de Louise la semaine dernière, la compétition se poursuit avec à la clé ce soir, décrocher sa place en demi-finale !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 13 mai 2026, le programme de l’épisode 11

Bienvenue pour 24 heures placées sous le signe de la street food : une cuisine généreuse, inventive et accessible, pensée pour être dégustée sur le pouce. C’est dans la halle culinaire et culturelle des Docks de Saint-Ouen que les candidats devront relever un défi de taille : réinventer les codes de la street food afin de conquérir à la fois le jury et le public.

Dans ces quarts de finale de Top Chef, Aboubakar et Antoine font leur retour dans la compétition après avoir décroché leur place lors de la finale du concours parallèle diffusée la semaine dernière. Les deux candidats victorieux réintègrent ainsi l’aventure aux côtés des candidats encore en lice.



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Pour les épauler, les chefs du concours parallèle, Fabien Ferré et Yoann Conte, seront présents, tout comme François-Régis Gaudry, Mina Soundiram ainsi que plusieurs influenceurs food incontournables, venus partager leur expertise et leur regard sur les créations des candidats.

Extrait vidéo

« Je veux voir une assiette comme je n’en ai jamais vu dans Top Chef. »

Les candidats vont passer 24h dans la peau d’un chef de palace. 🔪#TopChef, jeudi 7 mai à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/XwvcXVECQt — M6 (@M6) May 4, 2026

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.