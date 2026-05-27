Grey’s Anatomy du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)

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Grey’s Anatomy du 27 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.

Grey's Anatomy du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)
Capture TF1


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Grey’s Anatomy du 27 mai 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« L’heure des comptes » : Pour son retour au Grey Sloan, Richard se retrouve confronté à une affaire particulièrement délicate. De leur côté, Kavita et Jules préparent une présentation décisive, tandis que Bailey doit annoncer une nouvelle difficile à un patient auquel elle est très attachée. En parallèle, Jo tente de sécuriser le loft.

« Malgré les interdits » : Un couple est admis au Grey Sloan dans un état critique après qu’une boule de démolition a détruit leur maison. De leur côté, Lucas et Simone ont du mal à soutenir un jeune patient en phase terminale, tandis que Richard met en place une journée consacrée au dépistage du cancer de la prostate.


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Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

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