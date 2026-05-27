« Apocalypse – Les débarquements » : le documentaire ce soir sur France 2 (27 mai)



Publicité





« Apocalypse – Les débarquements », c’est le documentaire rediffusé ce mercredi soir, 27 mai 2026 sur France 2.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Apocalypse – Les débarquements » : présentation

France Télévisions propose deux épisodes de la série Apocalypse consacrés aux débarquements de Normandie et de Provence. Réalisés et écrits par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, ces documentaires entièrement colorisés et sonorisés sont racontés par Mathieu Kassovitz. Leur création a mobilisé plus de 300 heures d’archives, dont plusieurs documents rares et inédits.

Le 6 juin 1944, à l’aube, une immense flotte alliée prend d’assaut les plages normandes lors du plus vaste débarquement jamais organisé. Deux mois plus tard, la première armée française débarque en Provence afin de prendre les forces allemandes en étau.



Publicité





Résumé de l’épisode 1 : Le Grand Défi

Au printemps 1944, le général Dwight D. Eisenhower dirige depuis le sud de l’Angleterre les préparatifs d’une opération militaire hors norme. Les Alliés espèrent percer le Mur de l’Atlantique, édifié sur ordre d’Adolf Hitler, afin de faire basculer la guerre. Marqués par l’échec du raid de Dieppe en 1942, ils mettent au point une stratégie extrêmement précise : entraînements intensifs, opérations de diversion et secret absolu. Pendant que des centaines de milliers de soldats américains, britanniques, canadiens et français convergent discrètement vers les ports d’embarquement, la Résistance française se prépare à soutenir l’offensive. Mais le 4 juin, des conditions météorologiques défavorables contraignent Eisenhower à repousser l’assaut.

Résumé de l’épisode 2 : Le Grand Assaut

Le 6 juin 1944, grâce à une amélioration météo repérée par les prévisionnistes britanniques, Eisenhower donne finalement le feu vert au débarquement. Surprises par l’arrivée de l’impressionnante armada alliée, les troupes allemandes doivent faire face sans leur commandant Erwin Rommel, alors absent. Dès l’aube, les plages d’Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword sont prises d’assaut. Malgré la puissance de l’offensive et l’effet de surprise, les combats sont particulièrement meurtriers, notamment à Omaha Beach landings, où les pertes américaines sont considérables dès les premières minutes. À l’issue de cette journée décisive, les Alliés parviennent à sécuriser les côtes normandes. Deux mois plus tard, la première armée française débarque en Provence pour appuyer l’avancée alliée et rejoindre les forces venues de Normandie.