Ici tout commence du 27 mai : Fleur sous le choc, elle surprend Péniac ! (résumé + vidéo épisode 1445 en avance)

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Ici tout commence du 27 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1444 – Fleur va être sous le choc ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Alors que Lionel perd totalement les pédales, elle va découvrir le vrai visage de Péniac…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 27 mai – résumé de l’épisode 1444

Chez les Lanneau, Stéphane passe un entretien pour devenir agent de sécurité, sous la pression de Lionel. Ce dernier tente aussi de se réconcilier avec Fleur après son humiliation publique lors du module de Péniac. Fleur lui avoue avoir vu Malik en cachette pour leur podcast, mais condamne malgré tout son comportement.

En panne d’inspiration pour son Master, Lionel part courir avec le chef Péniac, qui l’encourage à remettre la viande au centre de son projet. Rose est surprise par ce revirement, mais Lionel assume pleinement ce nouveau cap. Plus tard, en apprenant que son père a raté son entretien, Lionel explose et l’insulte violemment, poussant Zoé à le mettre dehors.



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De son côté, Fleur envisage d’arrêter son podcast avec Malik pour sauver son couple. Mais au Coffee Shop, en allant payer, elle surprend Péniac avoir un comportement déplacé et insultant envers la serveuse…

Par ailleurs, Noé veut quitter l’Institut pour retourner travailler à Paris afin de financer son tour d’Europe à moto. Touchée, Constance essaie de le soutenir. Grâce à Bérénice, Jeanne finit par l’embaucher comme surveillant de piscine à l’hôtel, permettant à Noé de rester auprès de sa famille.

Enfin, Tom apprend la visite surprise de sa marraine, à qui il a menti en prétendant être professeur diplômé à l’Institut. Jasmine accepte alors de couvrir son mensonge en jouant le jeu devant elle…

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Ici tout commence du 27 mai 2026 – extrait vidéo

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