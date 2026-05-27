Koh-Lanta : Antonin sort du silence après son élimination « c’est un énorme choc » (VIDÉO)

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C’est Antonin qui a été éliminé de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue de l’épisode 13. Il a fait les frais des colliers d’immunité de Hugo et Cynthia et il n’y avait plus de reliques permettant de réintégrer l’aventure.











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« Je suis juste vide. J’ai tout oeuvré pour un rêve… Je prends un énorme choc, je ne sais même pas comment réagir dans le concret : crier, pleurer, être mou comme je le suis » a déclaré Antonin, à chaud et très ému, juste après son élimination. « Je crois que je ne m’attendais pas à être ciblé par les jaunes ce soir »

Beaucoup de déception évidemment pour Antonin, qui se voyait aller beaucoup plus loin : « J’ai toujours été à fond sur chaque épreuve, je me suis illuminé, je me suis mis en retrait, j’ai foiré des choses, j’ai réussi des choses. Pour moi mon Koh-Lanta il commençait. »

« Il n’y avait que deux choses qui comptaient : l’orientation et gagner. Je suis dans le mal aujourd’hui physiquement et mentalement. (…) J’ai vécu un put*** de rêve. (…) L’histoire est bouclée, l’histoire est belle mais pour Anto l’histoire est inachevée »



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Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

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