Plus Belle La Vie du 27 mai 2026 : Zoé dit tout, Emma avoue la vraie raison de son retour ! (résumé + extrait vidéo épisode 592 en avance)

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Plus belle la vie du 27 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 592 de PBLV – Zoé va finalement tout dire à Jules et Aya cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Emma avoue à Baptiste la raison de son retour à Marseille… et ça fait mal !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 mai – résumé de l’épisode 592

Emma et Baptiste emmènent Mathis à l’école ensemble. Plus tard, Baptiste retrouve Chloé, qui comprend qu’avec le retour d’Emma il n’a plus le temps pour leur chantier. Il lui confie aussi qu’il pense qu’il y a toujours quelque chose entre Emma et lui.

Au bar, Chloé confie à Thomas ses doutes sur Emma et sa peur de perdre la famille qu’elle forme avec Baptiste et Mathis. Plus tard, Emma demande à Thomas les clés de chez Baptiste pour aller chercher Mathis. Elle reconnaît ne pas avoir assez été présente pour son fils et annonce vouloir rester à Marseille pour le moment… Thomas craint qu’elle ne soit que de passage, il la met en garde mais Emma est mal à l’aise…



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Au Pavillon des Fleurs, Idriss pense que Baptiste a volontairement interrompu son rapprochement avec Chloé. Quand Luna veut changer les rôles, Idriss et Chloé refusent. Enfin, Baptiste emmène Emma sur leur ancien spot au bord de la mer. Il espère clairement qu’ils puissent se remettre ensemble, mais Emma remet les pendules à l’heure : elle est revenue pour Mathis… et pour officialiser leur divorce !

Au commissariat, Nebout interroge Wolf après la plainte d’Aya pour menaces. Malgré ses dénégations, la police a des preuves de leurs contacts récents. Nebout le met en garde et lui demande de laisser Aya tranquille. À la résidence, Zoé avoue à Aya et Jules qu’elle a remplacé l’argent à cause de Romain. Grâce aux infos de Louis, elle a découvert l’implication des frères de Romain dans l’IMSI-catcher. Elle propose de rembourser les victimes du Renard avec l’argent retrouvé.

Pendant ce temps là à la résidence, Morgane surprend Arthur dans le lit de Laura avant de s’éclipser, gênée. Au cabinet de détectives, Laura rejoint Eric après sa nuit avec Arthur. Eric, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de Bahram mais il finit par réussir à le joindre. Plus tard, Laura présente Arthur à Eric, qui accepte finalement de dîner avec eux malgré les réticences de Laura.

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VIDÉO Plus belle la vie du 27 mai 2026 – extrait vidéo

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