Ici Tout Commence spoiler : Bianca découvre qu’Andréa a tout dit ! (vidéo épisode du 20 mai)

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Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Bianca dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, alors que Bianca a révélé la vérité à Hector, Andréa va mettre ses menaces à exécution.











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Bianca retrouve Loup, Joséphine et Bérénice alors qu’elle n’a pas dormi de la nuit… Elle leur explique que des petits malins sont venus se moquer d’elle devant sa porte suite aux révélations de ses activités extra-scolaires…

Loup assure à Bianca qu’il est là pour la défendre. Ils partent ensuite en cours, plus complices que jamais, sous le regard inquiet de Joséphine…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1440 du 20 mai 2026 : César demande une seconde chance à Coline

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