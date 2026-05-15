Ici Tout Commence spoiler : César s’explique avec Coline (vidéo épisode du 19 mai)

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Ici tout commence spoiler – César va s’expliquer avec Coline dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, les choses ont mal commencer entre son frère et sa petite amie…











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César retrouve Coline pour lui proposer un déjeuner avec son frère. Coline n’a pas très envie, elle a vu son frère le rabaisser… Mais César lui assure que c’est une sorte de jeu entre eux mais que tout va bien entre eux. César insiste pour que Coline lui donne une seconde chance et elle finit par accepter.

Le courant finira-t-il par bien passer entre Coline et le frère de César ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1439 du 17 mai 2026 : César demande une seconde chance à Coline

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