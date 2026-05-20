Ici Tout Commence spoiler : Bianca prête à se venger d’Andréa après sa terrible trahison

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La guerre est loin d’être terminée dans « Ici tout commence ». Après avoir découvert la trahison d’Andréa, Bianca va avoir beaucoup de mal à tourner la page… et compte bien lui faire payer.





Alors qu’elle considérait Andréa comme un véritable membre de sa famille, Bianca a vécu un immense choc lorsque cette dernière l’a fait chanter. Une blessure profonde pour le personnage, qui va désormais laisser parler sa rancœur dans les prochains épisodes du feuilleton de TF1.







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Interrogée par Allociné, l’interprète de Bianca, Alexandra Ferreira, s’est confiée sur l’état d’esprit de son personnage après cette trahison.

« C’est très dur pour Bianca, elle s’est prise un vrai coup sur la tête. Andréa était vraiment la seule personne en qui elle avait confiance. C’est un gros coup de massue, le summum de la trahison, pour elle qui n’a pas vraiment de lien avec sa propre famille… »

Et visiblement, Bianca ne compte pas pardonner de sitôt.



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« Bianca va avoir beaucoup de rancœur, Andréa va devoir un peu ramer pour regagner son respect. Mon personnage va lui faire la misère afin de lui rendre la monnaie de sa pièce ! Je pense qu’elle ne veut pas qu’Andréa puisse vivre comme ça, en toute impunité, après cette crise. »

Une vengeance qui promet donc des tensions explosives à l’Institut dans les prochains épisodes. Mais au milieu de cette période compliquée, Bianca pourrait bien trouver du réconfort auprès de Loup. Un rapprochement inattendu qui va prendre une tournure plus sentimentale au fil du temps.

Alexandra Ferreira révèle ainsi : « Elle ne pensait pas pouvoir trouver un ami dans tout ça. Bianca a reçu beaucoup de soutien de la part de Loup et ça l’a touchée, humainement parlant. Au début, elle s’est dit que ça pouvait être un bon ami. Puis, de fil en aiguille, Bianca développe des sentiments pour Loup… »

Reste désormais à savoir si cette nouvelle relation permettra à Bianca de tourner définitivement la page… ou si sa soif de vengeance prendra le dessus.