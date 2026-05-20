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La Grande Librairie du 20 mai 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 20 mai 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, à l’occasion de la 79ème édition du Festival de Cannes, la Grande Librairie se penche sur les liens entre la littérature et le 7ème art ! Augustin Trapenard reçoit Laurent Mauvignier, Léa Mysius, Hafsia Herzi, Annie Ernaux, Judith Godrèche, Yann Dedet, Iris Brey, Dominique Blanc et Thierry Frémaux.

🟦 Laurent Mauvignier, présenté comme « l’écrivain de l’année », reviendra sur son roman La maison vide (Prix Goncourt 2025), vendu à plus de 600 000 exemplaires. L’émission évoquera aussi l’adaptation au cinéma de « Histoires de la nuit » par Léa Mysius, avec notamment Hafsia Herzi présente sur le plateau.



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🟩 Judith Godrèche viendra parler de son adaptation de « Mémoire de fille de Annie Ernaux ». Les deux femmes échangeront autour de l’importance de ce texte aujourd’hui.

🟨 Thierry Frémaux évoquera l’histoire littéraire du Festival de Cannes et la mémoire qu’il souhaite transmettre.

🟥 Hommage également au cinéaste Maurice Pialat à travers le témoignage de son collaborateur et monteur historique Yann Dedet, auteur de « Portrait de l’artiste en salaud ».

🟪 Enfin, l’émission célébrera l’influence de Marguerite Duras sur le 7e art, du scénario de « Hiroshima mon amour » d’Alain Resnais à India Song.

Cette séquence réunira notamment Iris Brey et Dominique Blanc.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 20 mai 2026 à 21h sur France 5.