Plus belle la vie spoiler : Aya couvre Zoé, Jules démasque son complice ! (18 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 18 mai 2026 – Aya a découvert que Zoé est le Renard dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais dans l’épisode du lundi 18 mai 2026, vous allez découvrir qu’Aya ne l’a pas dénoncée et qu’elle a même laissé Jules sans nouvelles pendant tout le week-end !











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A la résidence, Jules ne comprend pas et interroge Aya concernant son entrevue avec le propriétaire de la camionnette. Aya lui ment en affirmant qu’il n’a rien voulu lui dire ! Mais quand Jules lui parle des nouveaux cartons livrés par le Renard pendant le week-end, Aya est furieuse et fonce voir Zoé… Celle-ci n’a aucun remord à dépouiller des gens qu’elle juge riches ! Elles se disputent sur le pallier et se font surprendre par Patrick.

Au commissariat, Steve entend Patrick parler de leur dispute avec Jean-Paul… Il rapporte ensuite l’information à Jules. Si Steve soupçonne Aya d’être le Renard, Jules a une autre idée : il est convaincu que c’est Zoé ! Ils pensent alors que Romain est son complice et ils décident de fouiller sa chambre.



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Et alors que Zoé et Romain prévoient d’arrêter car Romain doit rendre le matériel le lendemain. Zoé est déçue de devoir arrêter leur activité de Robin des Bois… Mais quand Romain rentre dans sa chambre, il surprend Jules et Steve qui viennent de trouver son matériel ! Ils se disputent, l’appareil tombe et se casse ! Romain annonce qu’il est mort, « ils » vont lui retomber dessus !