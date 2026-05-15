Un Si Grand Soleil Spoiler : Sabine se souvient d’Atlan et donne une info capitale à Becker ! (épisode du 20 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1926 du 20 mai 2026 – L’affaire Atlan fait des vagues et remue des souvenirs chez les Becker dans votre série quotidienne de Montpellier « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Sabine va raconter un vieux souvenir à son père… Un souvenir capital !











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En effet, alors que l’article sur l’interview d’Atlan est publiée dans Midi Libre et que ce dernier accuse Becker d’avoir subordonné un témoin, Sabine le reconnait sur la photo. Elle retrouve Clément et lui explique qu’elle se souvient avoir vu Atlan il y a 25 ans alors qu’elle était adolescente…

A l’époque, Claudine avait présenté Raphaël Atlan à Sabine comme étant « un ami ». Et un jour, il est venu la chercher au lycée, expliquant que sa mère était en retard, et il l’a emmenée au restaurant. Quand Claudine est venue la récupérer au resto, elle était très stressée et n’a pas pris le temps de s’installer avec eux.

Clément n’a jamais su et il se demande ce que cherchait à faire Atlan… Le professeur aurait-il cherché à faire pression sur Claudine en menaçant de s’en prendre à Sabine ? Clément a toujours cru que Claudine avait agi dans son seul intérêt mais il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas : elle était terrifiée pour leur fille !



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