Ici Tout Commence spoiler : que va décider Billie face à l’ultimatum de Ferdinand ? (vidéo épisode du 12 mai)

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Ici tout commence spoiler – Que va décider Billie face à l’ultimatum que lui a posé Ferdinand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Billie est mal et hésitante, elle confie à ses copines qu’elle n’a pas dormi de la nuit…











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En cause, l’ultimatum donné par Ferdinand, qui ne veut pas d’une relation cachée. Billie ne sait pas quoi faire, elle en parle à Anaïs et Pénélope. Les deux jeunes femmes tentent de faire ouvrir les yeux à Billie : si elle a des sentiments pour Ferdinand, elle ne doit pas passer à côté de leur histoire.

Billie va-t-elle choisir d’écouter son coeur ?…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1434 du 12 mai 2026 : Billie perdue

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