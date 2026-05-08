Plus belle la vie spoiler : l’accouchement choc d’Ariane, va-t-elle coincer Barreta ? (11 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 11 mai 2026 – C’est un accouchement choc qui attend Ariane lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 11 mai 2026, Ariane est toujours enfermée au commissariat avec Stanislas et elle est sur le point d’accoucher !











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Djawad et Zoé, inquiets, se rendent au commissariat et sont alertés par les cris d’Ariane. Par la fenêtre, Stanislas tente de les rassurer : Ariane va accoucher mais les secours sont en route. De son côté, Ariane est panique et elle a une vision : quand Stanislas lui parle, elle croit voir Djawad à ses côtés !

Finalement, Stanislas aide Ariane à mettre son bébé au monde et les secours arrivent. Ariane et Djawad sont les heureux parents d’un magnifique petit garçon. Zoé est très émue de devenir grande soeur tandis qu’Ariane et Djawad remercient Stanislas. Ce dernier, une fois seul, fait une crise d’angoisse… Ce bébé ravive de douloureux souvenirs.



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Pendant ce temps là, Barreta est en fuite avec la fameuse voiture. Mais Ariane n’a pas dit son dernier mot ! Elle fait venir Sofia à l’hôpital et tente de la convaincre que Marco doit se rendre, pour leur bien et celui de leur enfant. Ariane assure ensuite à Djawad qu’elle a un plan et elle est certaine qu’il va se rendre ! Djawad ne comprend pas comment elle peut être si sure d’elle… Ariane regarde leur fils avec le sourire…