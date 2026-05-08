Sept à Huit : Virginie Efira se confie dans le Portrait de la Semaine ce 10 mai 2026

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Ce dimanche 10 mai 2026, Virginie Efira sera l’invitée du « Portrait de la Semaine » dans le magazine « Sept à Huit », où elle répondra aux questions d’Audrey Crespo-Mara.











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Cash, sympa, naturelle et toujours accompagnée de cette petite « belgitude » qui fait son charme, Virginie Efira s’est imposée au fil des années comme l’une des actrices les plus populaires et demandées du cinéma français. Une carrière couronnée par un César de la meilleure actrice, loin de ses débuts à la télévision dans Nouvelle Star.

Dans ce portrait diffusé à partir de 19h30, la comédienne reviendra sur son parcours, ses débuts, son envie de célébrité déjà présente dans l’enfance, mais aussi sur sa carrière impressionnante au cinéma.

Virginie Efira sera à l’affiche du film « Histoires parallèles », réalisé par Asghar Farhadi, attendu en salles le 14 mai.



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Le « Portrait de la Semaine » est à retrouver dimanche soir dans Sept à Huit sur TF1.