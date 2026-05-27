Ici Tout Commence spoiler : Teyssier fait une découverte (vidéo épisode du 1er juin)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’avec l’échange de professeurs, Teyssier n’est pas au bout de ses surprises dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, une vidéo montrant le chef Péniac agresser une élève va être mise en ligne sur l’application de l’institut et créé la panique !











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Mais dans quelques jours, Teyssier va faire une découverte choc : la vidéo est bien un deep-fake, comme l’avait affirmé Péniac. Et Emmanuel a appelé Castelmont, qui lui a assuré que Christian n’avait jamais fait l’objet de la moindre accusation au sein de son école.

Jeanne explique de son côté qu’Ismaël étudiait chez eux et l’a eu comme professeur, il n’a jamais assisté à quoique se soit de déplacé… Olivia, hors d’elle, rappelle que Péniac est misogyne. Mais Emmanuel rappelle que ça ne fait pas de lui un agresseur. S’il avait des preuves, il le virerait sur le champs !

Le directeur a la preuve que la vidéo a été mise en ligne de l’institut, il compte bien trouver quel élève a fait ça… Une fois seules, Olivia et Claire se disent que ça ne peut être que Fleur mais elles espèrent se tromper…



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1448 du 1er juin 2026 : Fleur à l’origine de la vidéo ?

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