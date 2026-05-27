The Power du 27 mai 2026 : quel indice va être dévoilé ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 47)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 47 du mercredi 27 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 47 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kaos réunit tout le monde dans le salon pour la confrontation avec le Power Player mystère.











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Beverly, qui est neutre et déjà en finale, propose d’y aller. La majorité vote pour elle, ils la briefent rapidement avant qu’elle y aille. Les joueurs sont convaincus que le Power Player mystère se cache dans cette liste : Amélie Netten, Manon Tanti, Carla Moreau, Lola Lempika, Nicolas Lozina, et Giuseppa.

Beverly y va et essaie de piéger le Power Player mystère pour le démasquer. Mais là, coup de théâtre : il décide de parler à Beverly avec sa vraie voix ! Il s’agit de Manon Tanti. Elle lui demande d’être sa complice pour sauver Manon. Beverly doit tromper les joueurs en leur faisant croire que c’est Nicolas Lozina qui est le Power Player mystère. Beverly accepte même si elle comprend qu’elle va encore se mettre dans la sauce en trahissant tout le monde juste avant la finale.

Manon briefe Beverly et de retour avec les autres joueurs, elle donne de fausses informations sur la confrontation. Mais Enzo a des doutes sur Beverly…



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Kaos réunit encore tout le monde pour leur rappeler que s’ils échouent à démasquer le Power Player et son complice, ils seront sur la roue de l’infortune. Kaos organise alors un nouveau jeu avec à la clé : un indice sur le Power Player mystère et son complice. Un seul joueur va participer, c’est le Power Player qui l’a désigné… C’est Damien ! Et il réussit le jeu.

SPOILER quel indice va être dévoilé suite à la victoire de Damien ?

Dans l’épisode de demain, les joueurs découvrent un message du Power Player mystère en guise d’indice : « Mon complice et moi partageons plus qu’un simple secret. Nous partageons une histoire. Au détour d’une aventure précédente, sous les yeux de toute la France, nous avons tous les deux trouvé l’amour ». Et Manon, sous pression, avoue être la complice ! Peu de temps après, Kaos annonce que c’est déjà l’heure de la cérémonie d’élimination.

The Power, le replay du 27 mai

Si vous avez manqué l’épisode 47 ce mercredi 27 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 28 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 48.