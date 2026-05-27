Ici Tout Commence spoiler : tout l’institut découvre le vrai visage de Péniac ! (vidéo épisode du 29 mai)

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Ici tout commence spoiler – Une vidéo va faire grand bruit à l’institut dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pour cause, il s’agit d’une vidéo de Christian Péniac entrain d’embrasser une élève de force !











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Alors que Teyssier a accepté de laisser un sursis à Péniac, qui jure que ce n’est pas lui sur la vidéo et qu’il s’agit d’un deep-fake, la vidéo fait déjà le tour de l’institut. En cours de pâtisserie avec Alice, les élèves sont plus préoccupés par la fameuse vidéo de Péniac que par les consignes de leur professeure…

Résultat, Alice avoue qu’elle-même est perturbée par cette vidéo avant de leur demander de mettre leurs téléphones dans une caisse jusqu’à la fin du cours ! De son côté, Joséphine demande à Fleur comment va Lionel après tout ça…. Mais Fleur avoue n’avoir aucune nouvelle.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier prend une lourde décision face à Péniac qui… (vidéo épisode du 29 mai)



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1447 du 29 mai 2026 : Péniac a-t-il agressé une élève ?

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

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