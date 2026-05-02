Ici Tout Commence spoilers : Hector face à la vérité, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 4 au 8 mai 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 4 au 8 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire qu’entre Hector et Anouk, le rapprochement va s’intensifier. Ils vont être sur le point de s’embrasser mais Hector va freiner ! Et Anouk va découvrir la vérité sur la fausse maladie d’Andréa. Elle va alors décider de dire la vérité à Hector, qui va prendre une lourde décision vis à vis de sa mère…

De son côté, Billie a passé le week-end avec Ferdinand mais elle n’assume pas et n’est pas claire. Coline découvre que César lui cache quelque chose tandis que Noé fait la connaissance de Carla, qui fait son grand retour après son stage en Corse.

Et à l’institut, une soirée clandestine s’organise…



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Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 (épisode 1428) : Anouk est sur tous les fronts. Face à Noé, Teyssier arrondit les angles. Avec Ferdinand, Billie n’est pas claire.

Mardi 5 mai 2026 (épisode 1429) : Andréa fait l’aumône. Avec Teyssier, Carla ne prend pas de gants. Avec Ferdinand, Gaspard met de l’huile sur le feu.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 1430) : Hector coupe le cordon ! Le succès de César fait parler… Chez les Teyssier, Noé casse l’ambiance.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 1431) : Clotilde tente le tout pour le tout pour se racheter auprès d’Hector. Pour la soirée clandestine, Milan se débride ! Coline découvre les rendez-vous secrets de César…

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 1432) : Hector est entre deux eaux. À la soirée, Milan fait ses preuves. Coline comprend mieux le choix de César…

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 4 au 8 mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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