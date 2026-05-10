Ici Tout Commence spoilers : Lionel dos au mur, Tom ment, les résumés jusqu’au 29 mai 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 29 mai 2026 – Impatient de découvrir ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026.











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On peut déjà vous dire Lionel va être dos au mur. L’aîné des Lanneau va devoir faire un choix crucial pour son avenir et il va tourner le dos à tout ce qu’il connait… Olivia va s’inquiéter pour lui.

Pendant ce temps là, Tom va mentir sur son identité et il va s’embourber dans ses mensonges… Quant à Coline, elle décide de jouer les Cupidon à l’hôtel Jourdain. Et Ismaël soutient Bianca.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 (épisode 1443) : Dos au mur, Lionel peut compter sur le Chef Péniac. Loup est aux petits soins pour Joséphine. Ismaël se montre très présent pour Bianca.



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Mardi 26 mai 2026 (épisode 1444) : Olivia, inquiète, voit Lionel s’éloigner de ses convictions. Avec Noé, Bérénice se fait passer pour ce qu’elle n’est pas. Léonard met en place un stratagème fou pour Bianca.

Mercredi 27 mai 2026 (épisode 1445) : Lionel tourne le dos à tout ce qu’il connait. Constance et Carla sont prêtes à tout pour retenir Noé. Auprès de sa marraine, Tom ment sur son identité.

Jeudi 28 mai 2026 (épisode 1446) : Avec le Chef Péniac, Fleur se méfie. À l’Hôtel Jourdain, Coline joue à Cupidon. Face aux mensonges de Tom, Solal et Jasmine enfoncent le clou.

Vendredi 29 mai 2026 (épisode 1447) : Le Chef Péniac part à la chasse aux sorcières. À l’Hôtel Jourdain, Coline s’emballe… pour pas grand-chose. Dos au mur, Tom doit choisir : mentir ou assumer.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 11 au 15 mai 2026 en cliquant ICI

du 18 au 22 mai 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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