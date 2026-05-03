Ici Tout Commence spoilers : retour choc, nouveau prof, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 22 mai 2026 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend mi-mai dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026.











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On peut déjà vous dire qu’un retour choc aura lieu à l’institut : celui de Castelmont ! Il est là pour le concours de la Meilleure Ecole de Cuisine de France, où il va remettre son titre en jeu. Et comme toujours avec Etienne, ça s’annonce très tendu. Il ne va pas hésiter à menacer l’institut.

Pendant ce temps là, un nouveau prof débarque alors que Fleur lance un nouveau projet. Et Coline fait la connaissance du frère de César. Quant à Carla et Noé, ils deviennent amis.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 1438) : Bianca voit son cauchemar se réaliser ! De son côté, Fleur lance un nouveau projet. Les élèves de l’Institut sont en guerre contre l’École Castelmont.



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Mardi 19 mai 2026 (épisode 1439) : En compétition, Hector fait un choix de morale. Coline déchante face au frère de César. Castelmont menace l’Institut.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 1440) : Bianca tente sa chance ! Fleur fait preuve de résilience avec Lionel. César se rebelle enfin.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 1441) : Hector perd ses mots. Lionel vise un nouveau poste prestigieux. De son côté, Carla incite Noé à se méfier.

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 1442) : Hector offre à Andréa un nouveau départ. Un nouveau professeur arrive à l’Institut. Carla et Noé tissent une amitié sincère.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 4 au 8 mai 2026 en cliquant ICI

du 11 au 15 mai 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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