Plus belle la vie spoiler : Zoé s’infiltre à l’hôtel, elle fait une découverte choc ! (22 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 22 mai 2026 – Zoé, Romain, Jules et Aya vont préparer activement leur braquage demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 22 mai 2026, Zoé retrouve Jules et Aya avec son « déguisement » pour aller faire des repérages à l’hôtel.











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Avec une perruque et un tailleur, Zoé est méconnaissable : Aya et Jules ont failli de ne pas la reconnaitre ! Sur place, Zoé se fait passer pour la répression des fraudes pour faire une visite complète de l’hôtel et un check-up de leurs mesures de sécurité. Et pendant ce temps là, Aya et Jules vont au rendez-vous avec Christopher Wolf.

Ce dernier est désagréable et méfiant… Aya ne se laisse pas impressionner : Jules montre l’argent de la mise de départ tandis qu’Aya insiste sur le fait que son père lui a tout appris. Wolf n’est pas convaincu mais elle lui propose de la tester. Aya finit par réussir à l’impressionner et il accepte qu’elle rejoigne sa partie prévue lundi.



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Mais quand Zoé retrouve Aya et Jules, c’est la douche froide ! En leur montrant les images de la caméra qu’elle a installée, ils découvrent que Patrick et Babeth ont loué la chambre en face de celle de Wolf ! Romain les rejoint, Zoé annonce qu’ils ont un énorme problème ! Pendant ce temps là, Patrick et Babeth se réjouissent de passer 3 jours à l’hôtel pour leur anniversaire de mariage…