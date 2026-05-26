« Scènes de ménages » du 26 mai 2026 : ce soir le prime « Cap sur la Bretagne » (extrait vidéo)

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« Scènes de ménages : Cap sur la Bretagne » du 26 mai 2026 – Ce mardi soir, M6 diffuse le prime inédit de « Scènes de ménages » intitulé « Cap sur la Bretagne ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







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« Scènes de ménages » du 26 mai 2026

Les six couples mettent le cap sur la Bretagne pour une escapade au grand air, entre embruns et paysages celtes. Si certains y viennent pour le travail, d’autres ont des motivations plus intimes, parfois même inattendues.

Ce séjour sera surtout l’occasion pour Emma et Fabien de célébrer enfin leur mariage, entourés de leur témoin d’exception, Raymond. Entre abandon sur une île, initiation à l’art de la crêpe et chasse aux fantômes, les autres couples vivront eux aussi des aventures inédites au cœur d’une région riche en légendes et traditions. Une parenthèse bretonne qui pourrait bien leur donner envie de repousser le moment du « kenavo » !



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Le casting

Avec Valérie Karsenti (Liliane), Frédéric Bouraly (José), Gérard Hernandez (Raymond), Anne-Elisabeth Blateau (Emma), David Mora (Fabien), Amélie Etasse (Camille), Grégoire Bonnet (Philippe), Claire Chust (Leslie), Vinnie Dargaud (Léo), Élodie Poux (Alice), Majid Berhila (Sofiane)

Et en guests : Clémentine Célarié, Béatrice de La Boulaye et Vanessa Guide.

Extrait vidéo