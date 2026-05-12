Un Si Grand Soleil du 13 mai : Becker cache un lourd secret, Inès manipulée ? (résumé épisode 1921 en avance)

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Un si grand soleil du 13 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1921 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 13 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Hugo est désolé que la soirée d’anniversaire de Sabine se soit finie comme ça. Il ne pensait pas que c’était aussi tendu entre Claudine et Clément. Sabine ne comprend pas non plus, c’est de pire en pire. Hugo dit qu’en les voyant comme ça, on a du mal à croire qu’ils aient été amoureux. Sabine parle de leur rupture, elle avait 15 ans et Claudine venait de trouver un job à Paris. Ça n’allait plus, ce job a été un prétexte pour divorcer mais Sabine a toujours senti qu’il y avait autre chose.

Janet remarque que Clément tourne en rond, il dit qu’il réfléchit. Janet pense qu’il ressasse le dispute et elle regrette qu’ils n’aient pas réussi à se retenir. Clément regrette d’avoir cédé à la provocation de Claudine. Janet lui conseille d’appeler Sabine pour s’excuser, et surtout de lui dire pourquoi ils en sont là. Janet aimerait que Clément lui dise ce qu’il s’est passé à l’époque mais il dit qu’il n’a pas envie d’en parler…



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Quand Janet s’en va, Clément repense à une dispute avec Claudine il y a 25 ans. Il lui parlait de la gravité des faits, il n’imaginait pas comment elle avait pu faire un truc pareil et lui disait qu’elle était malade… Claudine lui répondait que c’était plus compliqué que ça mais Clément était furieux. Il lui disait qu’à cause d’elle un meurtrier allait échapper à la justice, il aurait pu la dénoncer. Mais il n’allait pas le faire pour protéger Sabine et lui annonçait que c’était fini entre eux.

Yann arrive au commissariat et croise Elise, elle est contente de le revoir et le prend dans les bras. Il est content d’être de retour. Thierry les rejoint, il rappelle qu’Elise l’a balancé au patron. Manu arrive et fait remarquer que l’ambiance n’a pas changé.

Au cabinet, Johanna parle à Florent de la tête de Yann quand Guillaume a ouvert. Florent lui dit qu’elle est sans pitié mais Johanna savoure. Elle avoue croire aux vertus thérapeutiques de la vengeance. Margot les rejoint. Florent l’interroge sur la confrontation entre Jérémy Loubet et son client. Margot s’inquiète juste de se retrouver face à Claudine… Johanna parle du nouvel article dans Midi Libre, qui rappelle le passé trouble de Raphaël Atlan. Florent n’est pas surpris mais ça contrarie Margot.

La mère de Salomé est avec Inès pour reparler des travaux. Elle aimerait savoir s’il va falloir quitter l’appartement, Inès dit que ce n’est pas obligatoire. Mais elle travaille en horaires décalés et s’inquiètent du bruit. Inès confirme qu’il y en aura pour environ 8 mois de travaux. Elle promet qu’elle est là pour trouver des solutions, elle propose de les reloger ailleurs.

Inès est avec Guillaume, elle dit avoir su rassurer chaque locataire. Elle parle des Perraud qui s’inquiètent mais elle pense que la solution de relogement va fonctionner. Ils ont une visite d’appart la semaine prochaine. Guillaume lui dit qu’il lui fait confiance, elle ne va pas le décevoir.

Atlan est avec Margot, il s’inquiète des retombées de l’article. Margot veut un droit de réponse, il accepte. Ils entrent au commissariat pour la confrontation avec Jérémy et Claudine. Jérémy est stressé, Claudine lui dit de simplement répéter ce qu’il a dit aux enquêteurs.

Les parents de Salomé regardent l’annonce du nouvel appartement. Le père de Salomé reconnait qu’il a l’air bien, Salomé est surprise de ce projet de déménagement. Mais elle se laisse convaincre par les photos.

Jérémy donne sa version face à Atlan, qui assure qu’Isaure et lui étaient dans une relation libre et qu’elle avait parlé de lui. Aude fait remarquer qu’il avait dit l’inverse… Atlan dit que ce n’était juste pas un sujet, il lui avait dit qu’elle perdait son temps avec lui. Claudine parle d’une éventuelle jalousie. Margot répond qu’Isaure voulait rompre avec Jérémy ce soir là, ce dernier assure que c’est faux. Margot accuse Jérémy de mentir et rappelle son affaire précédente à l’hôpital. Elle dit qu’il n’est pas crédible.

Aux Sauvages, Gary est avec Enric et Inès. Emma leur apporte leurs boissons, Inès avoue être crevée. Elle leur parle des locataires qu’elle doit faire partir pour rénover. Enric accuse son boss de vouloir faire des appartements de luxe et envoyer les locataires en banlieue. Inès assure que l’immeuble est vétuste, Enric s’excuse. Gary avoue ensuite qu’il n’a toujours pas trouvé de cuisinier.

Guillaume aide Johanna en démontant un meuble. Elle finit ses cartons quand Guillaume reçoit un message de Catherine Laumière, prête à finaliser leur association.

Margot sort du commissariat, Claudine la rattrape. Elle la félicite pour sa prestation avant de la mettre en garde. Elle lui conseille de renoncer à défendre Mr Atlan : il est dangereux, c’est un malade ! Elle dit que si elle poursuit sa défense, il la manipulera comme il l’a fait avec elle il y a 25 ans. Elle ne peut pas lui dire ce qui s’est passé mais elle lui dit qu’il va la détruire !

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