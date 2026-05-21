Star Academy : Ambre passe à l’offensive et annonce la sortie de son premier single ! (VIDÉO)

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Cette fois, le lancement semble bel et bien imminent ! Plus de trois mois après sa victoire dans la Star Academy, Ambre, désormais connue sous le nom d’Amber Jadah, a franchi une nouvelle étape ce jeudi en dévoilant un teaser beaucoup plus explicite autour de son premier single.











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Sur ses réseaux sociaux, la jeune chanteuse a publié une courte vidéo en noir et blanc particulièrement mystérieuse. On y découvre une ambiance sombre et électrique, rythmée par des éclairs, avant l’apparition d’un message très clair : « Ambre is coming ». Un teaser qui ne laisse désormais quasiment plus de place au doute.

Un premier single enfin prêt

Depuis plusieurs semaines, les fans d’Amber Jadah attendaient un signe concret concernant son arrivée dans l’industrie musicale. Après plusieurs messages énigmatiques publiés ces derniers jours, cette nouvelle vidéo ressemble clairement au coup d’envoi officiel de son projet.

L’expression « Ambre is coming » annonce l’arrivée imminente de son premier titre, même si aucune date de sortie n’a encore été dévoilée.



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Avec cette esthétique travaillée en noir et blanc et cette mise en scène dramatique, la jeune artiste semble vouloir installer un véritable univers autour de son lancement musical.

Un concours lancé pour rencontrer la chanteuse

En parallèle de ce teasing, Amber Jadah a également lancé un concours à destination de ses fans. À la clé : la possibilité de participer à un événement exclusif avec la chanteuse et surtout de découvrir son premier single en avant-première.

Une initiative qui a immédiatement provoqué l’enthousiasme de sa communauté, déjà très active depuis sa victoire dans la Star Academy.

Les fans impatients

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient depuis la publication de la vidéo. Beaucoup saluent l’esthétique du teaser et se réjouissent de voir enfin le projet musical d’Amber Jadah se concrétiser.

Après plusieurs mois d’attente, tout indique désormais que la sortie de son premier single n’est plus qu’une question de jours.