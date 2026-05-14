« La 7ème compagnie au clair de lune » : 3 choses à savoir sur le film culte ce soir sur TF1 (14 mai 2026)

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« La 7ème compagnie au clair de lune » : 3 infos sur le film sur TF1 ce soir, jeudi 14 mai 2026. Vu et revu, ce film vient mettre un terme à la trilogie de Robert Lamoureux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.







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« La 7ème compagnie au clair de lune », le synopsis

Le chef Chaudard est considéré comme le héros de la Septième Compagnie et se réjouit de retrouver ses anciens camarades, Pithivier et Tassin, venus lui rendre visite. Mais Madame Chaudard appréhende leur arrivée : elle héberge en secret un résistant qui attend du matériel en provenance de Londres.

3 infos sur votre film

🎥 Ce troisième volet de « La 7ème compagnie » est celui qui a le moins bien fonctionné en salles. Alors que les deux premiers ont atteint les 4 millions de spectateurs, celui-çi n’a attiré que 1.8 millions de personnes au cinéma.



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🎥 Ce film comporte plusieurs erreurs :

– des prénoms ont changé au fil des films : Chaudard se prénomme Louis dans les deux premiers volets, puis visiblement Paul si l’on se réfère à la devanture de sa quincaillerie dans ce 3ème volet; Sa femme, qui s’appelait Paulette dans les deux premiers films, s’appelle maintenant Suzanne.

– des miliciens sont censés avoir leur bureau à la Kommandantur. Seul bémol, l’action du film se déroule en 1942 et la Milice n’a été créée qu’en 1943.

🎥 La scène de la gifle donnée par le chef de la milice à l’un de ses hommes est plus vraie que nature. C’est une véritable gifle qu’André Pousse a infligé à Jean-François Dérec. Pourquoi ? Parce que l’acteur était vraiment excédé ce jour-là, plus de 10 prises ayant été nécessaires.

Bande-annonce vidéo

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.