Audiences 13 mai 2026 : « Des racines et des ailes » leader devant « Grey’s Anatomy »

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Audiences 13 mai 2026 – Pas grand monde devant la télé hier soir et c’est France 3 qui s’est imposé en tête des audiences avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a réuni 2,14 millions de téléspectateurs pour 13,8% de pda.





C’est devant TF1 avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,57 million de téléspectateurs en moyenne pour 9,6% de pda.







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Audiences 13 mai 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le final de la série inédite « Enchaînés », qui a été suivie par 1,41 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,7% de pda. La série poursuit sa chute d’audience et finit au plus bas !

Succès pour TMC et la rediffusion du film « Retour vers le futur », suivi par 1,27 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,5% de pda.



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M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,27 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie