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La Grande Librairie du 27 mai 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 27 mai 2026 : invités et sommaire

Ce soir, on plie bagage… Direction : partout où l’aventure nous mène ! Augustin Trapenard reçoit Jean-Christophe Rufin, Marion Montaigne et Thomas Pesquet, Olivia Ruiz, Jean-Claude Raspiengeas et Aurélien Blanchard.

🟩 Lolita Pille et Manal Salamé seront à l’honneur. Les deux autrices viennent d’être récompensées par le Prix France Télévisions 2026 : Lolita Pille pour l’essai « Antigone Reine » et Manal Salamé pour le roman « Habibi Beyrouth ».



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🟦 Aurélien Blanchard viendra présenter son premier roman « Les chemins écarquillés » », une aventure dystopique et troublante publiée chez Christian Bourgois.

🟥 Jean-Claude Raspiengeas évoquera « La France à la carte », un récit passionnant consacré à l’histoire de la carte Michelin et à notre rapport aux territoires.

🟨 Olivia Ruiz parlera de son nouveau roman « ¡Vamos! », un road trip intime entre Orlando, Essaouira, Le Caire et Marseille.

🟩 Jean-Christophe Rufin présentera « La folie Sainte-Hélène », nouvelle aventure de son personnage Aurel le Consul, sur les traces de Napoléon en exil.

🟦 Thomas Pesquet et Marion Montaigne dévoileront « Space Montaigne », une BD pleine d’humour sur les coulisses de l’exploration spatiale et de la NASA.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 27 mai 2026 à 21h sur France 5.