Un Si Grand Soleil Spoiler : Boris sous le choc, il surprend Muriel et Charles ! (épisode du 1er juin)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1934 du 1er juin 2026 – Le procès Gimenez va bientôt débuter dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». La vérité sur le meurtre d’Eliott Faure finira-t-elle par éclater ?











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Dans quelques jours, Charles va recevoir une convocation au tribunal, sur demande de Florent. Il est terrifié et appelle Florent : il accepte de répondre à ses questions s’il annule sa convocation ! Florent lui assure que c’est trop tard. Charles appelle Muriel, paniqué, mais tombe sur sa messagerie.

Plus tard, Muriel retrouve Charles. Elle lui assure qu’ils vont bien se préparer pour le procès afin de ne pas craquer… Boris arrive à ce moment là, il attend ce qu’ils viennent de se dire et il est sous le choc. Boris comprend que Muriel et Charles cachent quelque chose sur la mort d’Eliott.

De son côté, Eve continue de détailler… Elle laisse un mot pour la détenue dans un livre qu’elle va lui remettre en prison. Elle confie à Sabine qu’elle veut absolument que Nathalie Gemenez paie pour la mort de son fils.



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