Roland Garros : suivre le match Duckworth / Jodar en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Duckworth / Jodar en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. La quatrième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce mercredi 27 mai 2026 avec le match entre l’espagnol Rafael Jodar et l’australien James Duckworth.





A suivre ce matin à partir de 16h20, sur le court n°7 sur france.tv.







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James Duckworth retrouve aujourd’hui Rafael Jódar au deuxième tour de Roland-Garros dans une affiche qui oppose l’expérience du vétéran australien à l’une des grandes révélations des dernières semaines. À 19 ans seulement, l’Espagnol impressionne depuis le début de la saison sur terre battue et a marqué les esprits dès son premier match à Paris avec une démonstration face à Aleksandar Kovacevic. Tête de série n°27, Jódar confirme son ascension fulgurante et arrive désormais comme l’un des jeunes joueurs les plus suivis du circuit.



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Face à lui, Duckworth tentera de faire parler son expérience et son jeu offensif pour perturber le jeune Espagnol. L’Australien, solide au service et très agressif en prise de balle, devra toutefois résister à l’intensité et à la qualité de relance de Jódar, particulièrement impressionnant depuis le début de la quinzaine parisienne. Sur le Court 7, cette opposition entre un joueur expérimenté et une étoile montante du tennis espagnol pourrait offrir un duel bien plus accroché qu’il n’y paraît sur le papier.

Duckworth / Jodar en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 16h20.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Duckworth / Jodar, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.