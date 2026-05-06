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La Grande Librairie du 6 mai 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 6 mai 2026 : invités et sommaire

Ce mercredi soir, La Grande Librairie propose un numéro inédit placé sous le signe de l’évasion. Après le succès de La Grande Librairie vagabonde, qui parcourait les campagnes françaises, Augustin Trapenard met cette année le cap sur les îles.

De l’Atlantique au Pacifique, en passant par la Méditerranée, les Caraïbes et l’océan Indien, l’émission part à la rencontre d’écrivains et d’écrivaines pour qui ces territoires singuliers sont une source inépuisable d’inspiration.



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Au fil de ce voyage, Augustin Trapenard embarque :

– en Bretagne et sur les mers avec la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier, qui publie « La Fille du grand hiver » (Paulsen, 2025) ;

– en Corse avec le prix Goncourt Jérôme Ferrari, auteur de « Très brève théorie de l’enfer » (Actes Sud, 2026) ;

– en Martinique avec un autre Goncourt, Patrick Chamoiseau, qui signe « Que peut Littérature quand elle ne peut ? » (Le Seuil, 2025) ;

– en Guadeloupe avec la romancière Estelle-Sarah Bulle, auteure de « Histoire sentimentale de mes cheveux » (Bayard, 2025) ;

– en Méditerranée, sur l’île de Porquerolles, avec Alain Damasio, notamment connu pour « Les Furtifs » (La Volte, 2019) ;

– à Mayotte et en Polynésie française avec la romancière Chantal Spitz, auteure de « Et la mer pour demeure » (Au Vent des îles, 2022), à la rencontre aussi du tissu associatif littéraire local.

De la Bretagne à la Corse, de la Martinique à la Guadeloupe, jusqu’à Mayotte ou la Polynésie française, ce numéro spécial explore des territoires « à part », chers à l’imaginaire collectif et à la création littéraire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 15 avril 2026 à 21h sur France 5.