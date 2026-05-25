La meilleure boulangerie de France : la finale nationale commence ce soir ! (25 mai 2026)

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La meilleure boulangerie de France du 25 mai 2026 – Après 24 semaines sur les routes de France, ce soir Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais donnent le coup d’envoi de la semaine de finale nationale de la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ».





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 25 mai 2026 : présentation de la finale nationale

Après avoir sillonné les routes de France sur des milliers de kilomètres et goûté des centaines de pains, viennoiseries, produits de snacking et pâtisseries boulangères, le jury de La meilleure boulangerie de France a retenu 28 binômes de boulangers, fiers ambassadeurs de leur région, pour prendre part à la grande semaine finale du concours.

Qui remportera le titre de Meilleur Boulanger de France et prendra la relève de François et Timothée et de leur équipe, fiers représentants de l’Isère et l’Ardèche et vainqueurs de la saison 12 ?



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La meilleure boulangerie de France, extrait vidéo du lundi 25 mai 2026

Voici la bande-annonce de ce qui vous attend pour cette semaine de finale nationale !

vidéo à venir