C à vous du 25 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 25 mai 2026, invités et sommaire – Les fidèles de « C à vous » retrouveront bien leur rendez-vous quotidien ce lundi soir sur France Télévisions, mais sous une forme un peu particulière. En raison du lundi férié, le talk-show présenté par Anne-Elisabeth Lemoine proposera exceptionnellement une émission en mode best-of.











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Au programme de cette soirée spéciale : les meilleurs moments de ces dernières semaines, les séquences marquantes, les invités qui ont fait l’actualité ainsi que les échanges les plus mémorables autour de la table de France 5.

Pas d’inquiétude pour les téléspectateurs habitués aux débats et interviews en direct : C à vous retrouvera son format classique dès demain soir avec une émission inédite en direct sur France 5.

Rendez-vous donc ce mardi dès 18h55 pour retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute son équipe autour de l’actualité, de la culture et des invités du moment.



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