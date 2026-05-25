The Power du 25 mai 2026 : quel nouvel indice va être remporté ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 45)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 45 du lundi 25 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 45 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Kaos avec le Power Player, qui dit avoir déjà gagné et être prêt à tout.





Kaos réunit les joueurs dans le salon. Il annonce que le Power Player a décidé de les priver d’eau chaude jusqu’à la fin de la partie, sauf s’ils remportent un défi exceptionnel. Laura et Enzo doivent inverser leurs personnalités. Chacun va se mettre dans la peau de l’autre et ils font rire tout le monde.







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Kaos annonce ensuite un jeu pour tenter de remporter un indice sur le Power Player mystère. Une seule personne peut jouer et c’est lui qui a choisi ! C’est Beverly qui est désignée. Et elle réussit brillamment le jeu ! Les joueurs remportent donc un indice sur le Power Player mystère.

Ils découvrent l’indice : « On croit toujours que le mystère se cache dans l’ombre, dans les couleurs sombres… Mais pas cette fois, le pouvoir peut prendre une teinte discrète, il est tel la lumière, la neige, une page encore vierge. Regardez bien : le mystère se drape de blanc. »



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Damien pense qu’il est donc habillé en blanc sur les portraits. Et Damien se sent incompris, personne ne l’écoute.

Les joueurs gardent les portraits suivants : Manon Tanti, Amélie, Afida Turner, Carla Moreau Giuseppa, Laura Lempika, Nicolas Lozina, et Jean-Pascal. Manon flippe : le Power Player mystère est bien dans cette liste !

SPOILER quel indice sur le Power Player mystère va être dévoilé ?

Dans l’épisode de demain, un nouvel indice sur le Power Player Mystère va être dévoilé : il a déjà été en finale d’une compétition ou d’un jeu ! Ils réduisent la liste : Amélie Netten, Manon Tanti, Carla Moreau, Lola Lempika, Nicolas Lozina, et Giuseppa. Manon confirme en off que le Power Player mystère est bien dans la liste.

The Power, le replay du 22 mai

Si vous avez manqué l’épisode 45 ce lundi 25 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 26 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 46.