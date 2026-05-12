Plus belle la vie spoiler : le prénom du bébé dévoilé, Jules comprend tout ! (13 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 13 mai 2026 – C’est demain le dernier jour pour aller déclarer le bébé à la mairie pour Ariane et Djawad dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors dans l’épisode du mercredi 13 mai 2026, il devient urgent de trouver un prénom au bébé…











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Au Mistral, Thomas et Aya tentent d’aider Djawad, qui vient récupérer des petits plats avec Zoé. Quand Aya prononce le prénom de Harry, Zoé se sent mal et préfère sortir… Djawad le remarque et la suite pour lui demander si c’est l’arrivée du bébé qui la met mal. Zoé assure qu’elle est ravie d’être grande soeur, c’est le prénom de Harry qui ravive des souvenirs. Quand elle était petite et pour se sentir moins seule, elle avait nommé son ami imaginaire Harry… Djawad propose alors à Zoé d’appeler le bébé Harry, il aime beaucoup et pense qu’Ariane validera. Zoé approuve.

Pendant ce temps là, Robert a été hospitalisé d’urgence mais il finit par sortir du coma. Mirta explique à Gabriel qu’il avait reçu un faux message de son conseiller bancaire et qu’il s’est fait avoir : ses comptes bancaires ont été entièrement vidés ! Gabriel explique alors avoir été victime de la même arnaque il y a 15 jours, on lui a volé 5000 euros.



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Au même moment, le Renard offre une camionnette au Pavillon des Fleurs… Jules l’apprend par Aya et finit par faire le rapprochement avec le Renard. Il pense qu’il s’agit d’un arnaqueur qui vole de l’argent pour redistribuer sous forme de cadeaux !