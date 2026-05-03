« Le Diable s’habille en Prada » : votre film ce soir sur TF1 (3 mai 2026)

Par /

Publicité

Votre après-midi télé du dimanche 3 mai 2026 – « Le Diable s’habille en Prada », c’est le film culte en rediffusion ce dimanche soir sur TF1. Faut-il encore vous le présenter ? Signé David Frankel, il met en scène Meryl Streep, Anne Hathaway ou bien encore Emily Blunt.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming depuis la fonction direct de TF1+.

"Le Diable s'habille en Prada" : votre film ce soir sur TF1 (3 mai 2026)
Capture TF1


Publicité

« Le Diable s’habille en Prada » : l’histoire

Fraîchement diplômée, Andrea Sachs débarque à New York et décroche ce qui semble être le job idéal dans l’univers de la mode. Elle devient l’assistante de la redoutable Miranda Priestly, rédactrice en chef du prestigieux magazine Runway. Mais très vite, elle découvre que ce poste tant convoité est loin d’être facile : constamment sollicitée et soumise aux exigences démesurées de sa patronne, Andrea voit son quotidien basculer dans un tourbillon aussi intense qu’éprouvant.

Avec : Meryl Streep (Miranda Priestly ), Anne Hathaway (Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel)


Publicité

Le saviez-vous ?

– la fameuse scène du pull a été totalement improvisée. Elle est née de l’imagination débordante de Meryl Streep
– ce film n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de Lauren Weisberger

Vidéo

Voici la bande-annonce du film.

« Le Diable s’habille en Prada » c’est ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+.

A LIRE AUSSI
The Voice : résumé et replay des premières battles (2 mai 2026)
The Voice : résumé et replay des premières battles (2 mai 2026)
Grands Reportages du 2 mai 2026 : sommaire et reportages
Grands Reportages du 2 mai 2026 : sommaire et reportages
Les 12 coups de midi du 2 mai 2026 : Aloïs échoue encore face à l’étoile mystérieuse, a-t-il reconnu la célébrité apparue ?
Les 12 coups de midi du 2 mai 2026 : Aloïs échoue encore face à l'étoile mystérieuse, a-t-il reconnu la célébrité apparue ?
Audiences 1er mai 2026 : « Tropiques criminels » toujours devant « Mask Singer »
Audiences 1er mai 2026 : « Tropiques criminels » toujours devant « Mask Singer »


Publicité


Retour en haut