« Le Diable s’habille en Prada » : votre film ce soir sur TF1 (3 mai 2026)

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Votre après-midi télé du dimanche 3 mai 2026 – « Le Diable s’habille en Prada », c’est le film culte en rediffusion ce dimanche soir sur TF1. Faut-il encore vous le présenter ? Signé David Frankel, il met en scène Meryl Streep, Anne Hathaway ou bien encore Emily Blunt.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming depuis la fonction direct de TF1+.







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« Le Diable s’habille en Prada » : l’histoire

Fraîchement diplômée, Andrea Sachs débarque à New York et décroche ce qui semble être le job idéal dans l’univers de la mode. Elle devient l’assistante de la redoutable Miranda Priestly, rédactrice en chef du prestigieux magazine Runway. Mais très vite, elle découvre que ce poste tant convoité est loin d’être facile : constamment sollicitée et soumise aux exigences démesurées de sa patronne, Andrea voit son quotidien basculer dans un tourbillon aussi intense qu’éprouvant.

Avec : Meryl Streep (Miranda Priestly ), Anne Hathaway (Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel)



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Le saviez-vous ?

– la fameuse scène du pull a été totalement improvisée. Elle est née de l’imagination débordante de Meryl Streep

– ce film n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de Lauren Weisberger

Vidéo

Voici la bande-annonce du film.

« Le Diable s’habille en Prada » c’est ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+.