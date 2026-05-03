Sept à huit du 3 mai 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 3 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 3 mai 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Berck la populaire et son festival de cerf-volants, ou le Touquet voisin et sa destination chic. Des budgets pour tous les budgets.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Un meurtre, un suicide, une lettre d’aveux : une incroyable enquête autour d’un triangle amoureux.

🔵 Les masque LED : gadget ou remède miracle ?

🔵 Les coulisses du parc du PAL en Auvergne :

🔵 Et Laëtitia dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte 7 ans d’emprise avec son ex-compagnon. Pendant sept ans, Laëtitia, mère de quatre enfants et préparatrice en pharmacie, affirme avoir vécu sous l’emprise de son compagnon, qui l’aurait livrée à des centaines d’inconnus. Une affaire d’une extrême gravité, rappelant celle de Gisèle Pelicot, avant même sa diffusion. L’homme sera jugé du 18 au 22 mai devant la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence pour « viols aggravés », « actes de torture et de barbarie » et « proxénétisme aggravé ». Dans un témoignage rare et poignant, Laëtitia revient sur ces années de souffrance.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 3 mai 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.