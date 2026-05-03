Inspecteur Barnaby du 3 mai : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Inspecteur Barnaby du 3 mai 2026 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la 25ème et nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, l’épisode 2 inédit.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.

Inspecteur Barnaby du 3 mai : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Capture FTV


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Inspecteur Barnaby du 3 mai 2026 : votre épisode inédit de ce soir

Épisode 2 : Gazon maudit
Le gardien du club de boulingrin est retrouvé mort après un match particulièrement disputé, marqué par des décisions arbitrales controversées. Chargés de l’enquête, Barnaby et Winter découvrent un enchevêtrement de rivalités, d’histoires clandestines et de petites manigances au sein du village.

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)


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Rappel de la présentation de la saison 25

Dans le charmant comté de Midsomer, l’inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, mènent l’enquête sur des affaires aussi intrigantes que déroutantes. Assistés de la médecin légiste Fleur Perkins, ils plongent au cœur des mystères de cette région à la fois paisible en apparence et pleine de dangers. Entre chasses au trésor, querelles de village, secrets de famille et crimes macabres, chaque épisode dévoile la face cachée de cette campagne anglaise pourtant si idyllique.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

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