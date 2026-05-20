Les 12 coups de midi du 20 mai 2026 : Faustine continue, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 20 mai 2026, 2 victoires pour Fautine – Faustine a signé une seconde victoire ce mercredi midi dans votre jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a remporté 200 euros à partager avec un téléspectateur.











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Les 12 coups de midi du 20 mai, Faustine reste Maître de Midi

Faustine fait donc monter sa cagnotte à 110 euros alors que du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent. On a toujours 3 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un cactus.

Qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Toujours difficile à dire ce stade et aucune certitude.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+