« Mariés au premier regard » : après son divorce avec Matthieu, Laure officialise avec son nouveau compagnon (PHOTO)

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Quelques jours après avoir laissé entendre qu’elle avait retrouvé l’amour, Laure, révélée dans « Mariés au premier regard », a cette fois officialisé un peu plus sa relation. Ce mercredi, la jeune femme a partagé sur Instagram une nouvelle photo pleine de tendresse avec son compagnon.











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Sur le cliché, Laure apparaît enlacée dans les bras de son amoureux, dans une scène particulièrement complice et intime. Fidèle à sa discrétion, elle a toutefois choisi de ne toujours pas dévoiler le visage de celui qui partage désormais sa vie. En légende, elle s’est contentée d’un message mystérieux, ne révélant que la première lettre de son prénom : “R.”.

Une publication qui a rapidement fait réagir ses abonnés… mais aussi Matthieu, son ex-mari rencontré dans « Mariés au premier regard ». En effet, l’ancien compagnon de Laure a liké la photo, un geste remarqué par les internautes et qui semble prouver qu’il n’existe aucune animosité entre eux malgré leur séparation.

Pour rappel, Laure et Matthieu avaient conquis le public de M6 grâce à leur histoire née dans l’émission. Mariés durant quatre ans, ils ont eu deux filles ensemble avant d’annoncer leur rupture il y a un peu moins d’un an.



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Aujourd’hui, Laure semble donc prête à tourner une nouvelle page de sa vie sentimentale, tout en conservant une certaine pudeur autour de cette nouvelle histoire d’amour.