Les 12 coups de midi du 24 mai 2026 : Charlotte éliminée, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 24 mai 2026, Charlotte éliminée – Encore une élimination précoce ce dimanche midi dans votre jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle est repartie avec 15 150 euros de gains en 2 victoires.











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Les 12 coups de midi du 24 mai, Charlotte reste Maître de Midi

C’est Aude qui est devenue Maître de Midi avec seulement 20 euros pour sa première victoire. Elle compte donc 10 euros de gains.

Sur l’étoile mystérieuse, on a désormais 4 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), un figuier de barbarie, et une caméra.

Rappelons que derrière cette étoile, ce serait Salma Hayek (voir les détails ici).



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Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques, Lena Situations

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+