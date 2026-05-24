Vivement Dimanche du 24 mai 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?

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Nouvelle mauvaise nouvelle pour les fidèles de « Vivement dimanche ». L’émission de Michel Drucker sera une nouvelle fois déprogrammée à partir de ce dimanche, et ce pendant toute la durée du tournoi de Roland-Garros.











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Comme chaque année, France Télévisions bouleverse sa grille des programmes pour faire la part belle au célèbre tournoi parisien. Les après-midis dominicaux seront donc entièrement consacrés au tennis et aux retransmissions en direct des rencontres de Roland-Garros.

Conséquence : « Vivement dimanche » disparaît temporairement de l’antenne pour plusieurs semaines, après avoir déjà subi plusieurs déprogrammations ces derniers mois en raison des événements sportifs.

Les téléspectateurs devront patienter jusqu’au dimanche 14 juin pour retrouver Michel Drucker et son célèbre canapé rouge. Cette émission de retour sera consacrée à Alain Duhamel, figure incontournable du journalisme politique et éditorialiste bien connu du public français.



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D’ici là, place à la terre battue et aux exploits des plus grands joueurs mondiaux sur les courts de Roland-Garros.