Les 12 coups de midi du 8 mai 2026 : Lilou éliminée, qui est le nouveau Maître de Midi ? Indice sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 8 mai 2026, élimination de Lilou – C’est terminé pour Lilou dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». La jeune femme a été éliminée aujourd’hui et est repartie avec un total de 73 577 euro de gains et cadeaux.











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Les 12 coups de midi du 8 mai, un premier indice sur l’étoile mystérieuse

C’est Pierre-Guillaume qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui, il a signé une première victoire à 30 euros et totalise donc 15 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, le premier indice de la photo de la photo est un studio de danse.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+