Tout le monde veut prendre sa place du 8 mai : les téléspectateurs sous le choc devant la « défaite » de Vincent

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Ce vendredi 8 mai, les fidèles de « Tout le monde veut prendre sa place » ont pu connaitre un moment de panique sur France 2. Ceux qui ont allumé en fin d’émission du jour ont cru assister à la défaite de Vincent, l’actuel Champion au parcours exceptionnel dans le jeu animé par Cyril Féraud.











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Après plus de 200 victoires et une domination impressionnante dans le fauteuil rouge, on aurait pu croire en sa défaite alors qu’en réalité, France 2 proposait exceptionnellement une rediffusion ce vendredi 8 mai. Et la chaîne avait choisi de remettre à l’antenne un numéro bien particulier, celui de la toute première participation de Vincent ! C’est donc lui qui détrônait le Champion.

Un épisode évidemment marquant dont de nombreux téléspectateurs se souvenaient encore.

Pas d’inquiétude donc pour les fans du Champion : les émissions inédites feront leur retour dès ce samedi midi sur France 2. Vincent sera bien de retour avec un palmarès toujours aussi impressionnant : 203 victoires et 267 600 euros de gains.



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Un parcours historique qui continue de passionner les amateurs du jeu quotidien de France 2.